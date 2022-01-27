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Йон Андреас Андерсен
Йон Андреас Андерсен
John Andreas Andersen
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Йон Андреас Андерсен
John Andreas Andersen
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Дата рождения
23 октября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер
Биография Йона Андреаса Андерсена
Родился 23 октября 1971 года. Норвегия.
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Фильмография Йона Андреаса Андерсена
Пылающее море
боевик
2021, Норвегия
6.0
Разлом
боевик, триллер, драма
2018, Норвегия
6.0
Капитан Саблезуб и сокровища Лама Рама
приключения, семейный
2014, Норвегия
5.0
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Добыча нефти оборачивается монументальным катаклизмом в трейлере норвежского фильма-катастрофы «Пылающее море»
Картина от создателей «Волны» и «Разлома» выйдет уже в этом месяце.
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27 января 2022 13:52
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