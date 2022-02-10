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Петер фон Кант
Peter von Kant
Петер фон Кант, 2022
2022 / Франция
7.1
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
драма
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7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
10 февраля 2022
Режиссер
Франсуа Озон
В ролях
Дени Меноше
Изабель Аджани
Ханна Шигулла
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Берлинале 2022: «Петер фон Кант» Франсуа Озона
Берлинский кинофестиваль открывается ремейком в независимом кино.
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11 февраля 2022 14:05
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