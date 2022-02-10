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Петер фон Кант Петер фон Кант
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Peter von Kant

Петер фон Кант, 2022

2022 / Франция
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 февраля 2022
Режиссер
Франсуа Озон
Франсуа Озон
В ролях
Дени Меноше
Дени Меноше
Изабель Аджани
Изабель Аджани
Ханна Шигулла
Ханна Шигулла
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Петер фон Кант 1 постер
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Берлинале 2022: «Петер фон Кант» Франсуа Озона Берлинский кинофестиваль открывается ремейком в независимом кино.
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11 февраля 2022 14:05
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