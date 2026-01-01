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Элен Венсан
Hélène Vincent
Киноафиша
Персоны
Элен Венсан
Элен Венсан
Hélène Vincent
Дата рождения
9 сентября 1943
Возраст
82 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Элен Венсан
Родилась 9 сентября 1943 года. Париж, Франция.
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Популярные фильмы
7.7
Граф Монте-Кристо
(1998)
7.6
Три цвета: синий
(1993)
7.5
Моя жизнь в розовом цвете
(1997)
Фильмография Элен Венсан
6.7
В путь
On ira
комедия, драма
2025, Франция / Бельгия
7.2
Что случилось осенью
Quand vient l'automne
драма
2024, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.8
Астронавт
L'astronaute
комедия, драма
2022, Франция
7.1
По воле божьей
Grâce à Dieu
драма
2019, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Особенные
Hors normes / The Specials
комедия
2019, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Возвращение домой
Revenir
драма
2019, Франция
6.2
Афера доктора Нока
Knock
комедия
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Праздничный переполох
Le sens de la fête
комедия
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Элен Венсан
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