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Элен Венсан
Элен Венсан Hélène Vincent
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Элен Венсан

Hélène Vincent

Дата рождения
9 сентября 1943
Возраст
82 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Элен Венсан

Родилась 9 сентября 1943 года. Париж, Франция.

Популярные фильмы

Граф Монте-Кристо 7.7
Граф Монте-Кристо (1998)
Три цвета: синий 7.6
Три цвета: синий (1993)
Моя жизнь в розовом цвете 7.5
Моя жизнь в розовом цвете (1997)

Фильмография Элен Венсан

В путь 6.7
В путь On ira
комедия, драма 2025, Франция / Бельгия
Что случилось осенью 7.2
Что случилось осенью Quand vient l'automne
драма 2024, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Астронавт 6.8
Астронавт L'astronaute
комедия, драма 2022, Франция
По воле божьей 7.1
По воле божьей Grâce à Dieu
драма 2019, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Особенные 7.4
Особенные Hors normes / The Specials
комедия 2019, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Возвращение домой 5.9
Возвращение домой Revenir
драма 2019, Франция
Афера доктора Нока 6.2
Афера доктора Нока Knock
комедия 2017, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Праздничный переполох 6.8
Праздничный переполох Le sens de la fête
комедия 2017, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Элен Венсан
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