5 сюжетных дыр в голливудских фильмах, которые невозможно развидеть: чего только стоит «Матрица», где друзей предают во сне

Те, кто сидел за советской партой, сразу видят этот киноляп в сериале «Слово пацана»: как Крыжовников допустил такую вопиющую неточность?

В «Моем соседе Тоторо» больше боли, чем кажется на первый взгляд: Миядзаки зашифровал в аниме собственную историю

Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов

Отгадываем загадку №16 из «Места встречи изменить нельзя»: Жеглов жестко унизил Шарапова, но не все поняли – как именно

Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»

От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет

НГ!!! «Как между мамой и папой выбирать»: ИИ сравнил «Иронию судьбы» с «Карнавальной ночью» и назвал лучший советский новогодний фильм в истории

«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается

Попросили нейросеть придумать самый сложный тест на знание «Москва слезам не верит»: мы ответили лишь на 2/6 – справитесь лучше?