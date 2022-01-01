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Луис Хертэм

Louis Herthum
Луис Хертэм
Луис Хертэм Louis Herthum
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Дата рождения
5 июля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Батон-Руж, Луизиана, США
Рост
178 см
Биография Луиса Хертэма

Родился 5 июля 1956 года. Батон-Руж, Луизиана, США.

Фильмография Луиса Хертэма
Cadaver
Cadaver
ужасы 2018, США
5.0
Кадавр
Кадавр
ужасы 2018, США
7.0
Ремнант: всё ещё вижу тебя
Ремнант: всё ещё вижу тебя
триллер, фантастика 2018, США
6.0
Близнецы-убийцы
Близнецы-убийцы
триллер, ужасы 2011, США
7.0
Последнее изгнание дьявола
Последнее изгнание дьявола
триллер 2010, США
6.0
Я люблю тебя, Филлип Моррис
Я люблю тебя, Филлип Моррис
комедия 2009, США
7.0
Мгла
Мгла
ужасы 2007, США
7.0
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