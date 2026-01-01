Луис Хертэм

Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи

Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете

Хрустящие огурцы для императрицы: готовим ту самую закуску, ради которой Екатерина II закатывала пирушки

Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери

НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет

1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок

Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь

От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»

«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала

«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься