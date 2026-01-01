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Луис Хертэм
Louis Herthum
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Луис Хертэм
Луис Хертэм
Louis Herthum
Дата рождения
5 июля 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Батон-Руж, Луизиана, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Фантастический герой
Биография Луиса Хертэма
Родился 5 июля 1956 года. Батон-Руж, Луизиана, США.
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8.9
Во все тяжкие
(2008)
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(2016)
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7.3
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драма, фантастика
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2020, США
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