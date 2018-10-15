Наша рецензия

Десять лет назад в Чикаго произошла катастрофа, в которой виноваты, конечно, учёные. Что-то пошло не так, чудо-агрегат взорвался, а последствия были, мягко говоря, ужасными – погибло большое количество человек. Из-за аномалии их фантомы остались в этом мире как отпечатки, видимые всем живым и проигрывающие небольшие сценки, обреченные раз за разом повторяться. Эти призраки стали называть Ремнантами, а мир изменился навсегда. По крайней мере, в этом нас пытается убедить фильм: на деле же…