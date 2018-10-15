Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Парень с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ремнант: всё ещё вижу тебя Ремнант: всё ещё вижу тебя
Киноафиша Фильмы Ремнант: всё ещё вижу тебя Отзывы о фильме «Ремнант: всё ещё вижу тебя»
I Still See You Ремнант: всё ещё вижу тебя 2018 / США
6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Ремнант: всё ещё вижу тебя»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Десять лет назад в Чикаго произошла катастрофа, в которой виноваты, конечно, учёные. Что-то пошло не так, чудо-агрегат взорвался, а последствия были, мягко говоря, ужасными – погибло большое количество человек. Из-за аномалии их фантомы остались в этом мире как отпечатки, видимые всем живым и проигрывающие небольшие сценки, обреченные раз за разом повторяться. Эти призраки стали называть Ремнантами, а мир изменился навсегда. По крайней мере, в этом нас пытается убедить фильм: на деле же…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Макс Vakat 15 октября 2018, 18:48
Чушь собачья, вот и верь отзывам после этого.
15 октября 2018, 18:48 Ответить
Lyudmila 18 октября 2018, 07:57
Оценка
А мне фильм понравился. Я бы сказала, что это триллер с драмой. Из 10 баллов оцениваю на 7. Фильм идёт 1.5 часа и скучно смотреть не было, так как молодые люди вели небольшое расследование. О чем говорить, если на утренний сеанс билет стоит 99 р. Так что совсем не жалко ни времени, ни денег).
18 октября 2018, 07:57 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 14+: Продолжение
14+: Продолжение 6 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 57 комментариев
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 7 комментариев
Дорогие мама и папа 2 комментария
Переводчик
Переводчик 2 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App