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Мелани Дотей
Mélanie Doutey
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Персоны
Мелани Дотей
Мелани Дотей
Mélanie Doutey
Дата рождения
22 ноября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Мелани Дотей
Родилась 22 ноября 1978 года. Париж, Франция.
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Популярные фильмы
7.6
Расправь крылья
(2019)
7.4
Французский транзит
(2014)
7.4
7 жизней Леа
(2022)
Фильмография Мелани Дотей
6.6
Santiago: The Camino Therapy
Compostelle
драма
2026, Франция / Бельгия
Девушки с потерянной станции
драма, криминал
2025, Франция
6.6
Дело «Мальдорор»
Maldoror
криминал, драма, триллер
2024, Бельгия / Франция
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Рецензия
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7.4
7 жизней Леа
драма
2022, Франция
6
Альфред и Люси Дрейфус, целую, люблю
Alfred et Lucie Dreyfus, je t'embrasse comme je t'aime
документальный, исторический
2022, Франция
7.6
Расправь крылья
Donne-moi des ailes / Spread your wings
приключения, семейный
2019, Франция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Непотопляемые
Sink Or Swim
комедия
2018, Франция
Рецензия
7.4
Французский транзит
La French
криминал, боевик, триллер
2014, Франция
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