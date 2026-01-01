Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мелани Дотей
Мелани Дотей Mélanie Doutey
Киноафиша Персоны Мелани Дотей

Мелани Дотей

Mélanie Doutey

Дата рождения
22 ноября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Мелани Дотей

Родилась 22 ноября 1978 года. Париж, Франция. 

Популярные фильмы

Расправь крылья 7.6
Расправь крылья (2019)
Французский транзит 7.4
Французский транзит (2014)
7 жизней Леа 7.4
7 жизней Леа (2022)

Фильмография Мелани Дотей

Santiago: The Camino Therapy 6.6
Santiago: The Camino Therapy Compostelle
драма 2026, Франция / Бельгия
Девушки с потерянной станции
Девушки с потерянной станции
драма, криминал 2025, Франция
Дело «Мальдорор» 6.6
Дело «Мальдорор» Maldoror
криминал, драма, триллер 2024, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
7 жизней Леа 7.4
7 жизней Леа
драма 2022, Франция
6
Альфред и Люси Дрейфус, целую, люблю Alfred et Lucie Dreyfus, je t'embrasse comme je t'aime
документальный, исторический 2022, Франция
Расправь крылья 7.6
Расправь крылья Donne-moi des ailes / Spread your wings
приключения, семейный 2019, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Непотопляемые 6.9
Непотопляемые Sink Or Swim
комедия 2018, Франция
Рецензия
Французский транзит 7.4
Французский транзит La French
криминал, боевик, триллер 2014, Франция
Смотреть трейлер
Показать еще
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше