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Непотопляемые Непотопляемые
Киноафиша Фильмы Непотопляемые Отзывы о фильме «Непотопляемые»
Sink Or Swim Непотопляемые 2018 / Франция
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Непотопляемые»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Бертран (Матьё Амальрик) два года ждет заветную должность. И в гордом ожидании не приносит в семейный бюджет хоть сколько-то ощутимый вклад. Сын его возненавидел и, мягко говоря, не гордится папой, проводящим дни на диване. Зато родне его терпеливой и любящей жены (Марина Фоис) хорошо – глядя на утопающего в депрессии мужчину, парочка со стабильным заработком захлёбывается в желчи и самолюбовании. Тут вам и сплетни, и помощь во имя подтверждения собственной значимости, и…

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Андрей 15 июня 2020, 00:31
Оценка
7 баллов из 10ти!
на мой взгляд, типичный лёгкий французский фильм!
не такой, конечно, как Блондин или Фантомас, но...
на один раз посмотреть можно.
15 июня 2020, 00:31 Ответить
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