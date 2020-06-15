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Бертран (Матьё Амальрик) два года ждет заветную должность. И в гордом ожидании не приносит в семейный бюджет хоть сколько-то ощутимый вклад. Сын его возненавидел и, мягко говоря, не гордится папой, проводящим дни на диване. Зато родне его терпеливой и любящей жены (Марина Фоис) хорошо – глядя на утопающего в депрессии мужчину, парочка со стабильным заработком захлёбывается в желчи и самолюбовании. Тут вам и сплетни, и помощь во имя подтверждения собственной значимости, и…