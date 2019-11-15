Наша рецензия

Начало Второй мировой войны, США сохраняет нейтралитет, но внезапная атака на Пёрл-Харбор заставляет страну вступить в войну. В 1942 году японский флот и авиация планируют окончательно подавить силы врага, атаковав базу на атолле Мидуэй. Но американцы, разгадав шифр радиопередач, уже готовятся к сражению, которое переломит ход войны. Битва за Мидуэй — один из определяющих моментов в войне для США, своеобразная противоположность Пёрл-Харбору. Победа американцев в этом сражении, хоть и…