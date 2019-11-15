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Мидуэй Мидуэй
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Midway Мидуэй 2019 / США
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Мидуэй»

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Наша рецензия

Начало Второй мировой войны, США сохраняет нейтралитет, но внезапная атака на Пёрл-Харбор заставляет страну вступить в войну. В 1942 году японский флот и авиация планируют окончательно подавить силы врага, атаковав базу на атолле Мидуэй. Но американцы, разгадав шифр радиопередач, уже готовятся к сражению, которое переломит ход войны. Битва за Мидуэй — один из определяющих моментов в войне для США, своеобразная противоположность Пёрл-Харбору. Победа американцев в этом сражении, хоть и…

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rafik.ivanov.85 15 ноября 2019, 18:59
Ну так чисто за спецфекты посмотреть можно .
15 ноября 2019, 18:59 Ответить
ferula2011 20 ноября 2019, 22:21
Очередная пиндосская лажа.Япошки бомбят Перл харбор,а пиндосы в ответ нселение Токио.Вот такой американский героизм
20 ноября 2019, 22:21 Ответить
Олег 26 ноября 2019, 11:49
Да вы чего!!? Из-за актерского только состава уже можно сходить на фильм! И не важно интересный сюжет или нет!
26 ноября 2019, 11:49 Ответить
Геннадий Федченко 7 декабря 2019, 01:24
Оценка
Не надо валить все на пендосов...только Голливуд на сегодняшний день можете сделать качественный экшен...Россия к сожалению курит в сторонке..
7 декабря 2019, 01:24 Ответить
Геннадий Федченко 7 декабря 2019, 01:28
Оценка
В дополнение к сказанному...Россия может сделать качественный танк,автомат,космический корабль,но кино чайник,и микроволновка ей не под силу..
7 декабря 2019, 01:28 Ответить
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