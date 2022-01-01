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Шоу Мистико Шоу Мистико
Киноафиша Фильмы Шоу Мистико Отзывы о фильме «Шоу Мистико»
O Grande Circo Místico Шоу Мистико 2017 / Франция / Португалия / Бразилия
5.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Шоу Мистико»

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Бразилия. 1910 год. Фред (Рафаэль Лозаньо) до беспамятства влюблен в Беатрис (Бруна Линзмейер), молодую танцовщицу из цирковой семьи. Ради девушки он с легкостью отказывается от престижной профессии и все, что у него есть, отдает на воплощение мечты возлюбленной – они открывают свой собственный цирк. Чуть позже у пары появится дочь. Она влюбится в фокусника Жан-Поля (Венсан Кассель), и у них тоже родятся дети. И вот уже 1910 год кажется таким отдаленным, поколение сменило поколение, и о…

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