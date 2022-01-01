Наша рецензия

Бразилия. 1910 год. Фред (Рафаэль Лозаньо) до беспамятства влюблен в Беатрис (Бруна Линзмейер), молодую танцовщицу из цирковой семьи. Ради девушки он с легкостью отказывается от престижной профессии и все, что у него есть, отдает на воплощение мечты возлюбленной – они открывают свой собственный цирк. Чуть позже у пары появится дочь. Она влюбится в фокусника Жан-Поля (Венсан Кассель), и у них тоже родятся дети. И вот уже 1910 год кажется таким отдаленным, поколение сменило поколение, и о…