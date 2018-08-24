«Шоу Мистико»: Рецензия Киноафиши

Жизнь как цирк

Бразилия. 1910 год. Фред (Рафаэль Лозаньо) до беспамятства влюблен в Беатрис (Бруна Линзмейер), молодую танцовщицу из цирковой семьи. Ради девушки он с легкостью отказывается от престижной профессии и все, что у него есть, отдает на воплощение мечты возлюбленной – они открывают свой собственный цирк. Чуть позже у пары появится дочь. Она влюбится в фокусника Жан-Поля (Венсан Кассель), и у них тоже родятся дети. И вот уже 1910 год кажется таким отдаленным, поколение сменило поколение, и о прошлом семьи до открытия цирка мало что напоминает. Под его куполом в лучах софитов выполняют смертельные номера акробаты, на арене танцуют, поют, укрощают львов, любят и ненавидят, умирают и появляются на свет под взглядом любопытных зрителей.

Кадр из фильма «Шоу Мистико»

В «Шоу Мистико», как вы уже, наверное, догадались, нет одного-двух главных героев, чья личная жизнь стала бы основной сюжетной линией. Режиссер Карлус Диегис работает с несколько иным масштабом. Вместо того чтобы всматриваться в переживания одного-двух персонажей, прорисовывать на экране, быть может, самую сложную ситуацию, в которой те когда-либо оказывались, «Шоу Мистико» делает несколько шагов в сторону и смотрит на жизнь семьи, на то, что происходило с ней в течение века. Подобный, с позволения сказать, трюк в кинематографе Диегис проделывает не первым. В 2016 году, например, в российском прокате шел фильм «Вечность» с Одри Тоту, Жереми Ренье, Мелани Лоран и Беренис Бежо. Режиссером картины стал Чан Ань Хунг. Как и Карлус Диегис, он тоже отказался от распространенной структуры фильма, где есть место завязке и кульминации, и со стороны наблюдал за сменой поколений в одной семье.

Кадр из фильма «Шоу Мистико»

В итоге Чан Ань Хунг уловил если не поступь времени, то хотя бы пунктуацию, проставляемую в истории семьи чередой рождений и смертей. Его картина – бережное послание потомкам, ода жизни, пропитанная уважением к тем, кого уже нет. Структурно фильм Карлуса Диегиса идет по стопам «Вечности», но в «Шоу Мистико» совсем иные интонации, и дело не в различии места действия и декорациях. Хоть Диегис делает ставку на эстетику цирка, это не скрывает того, как нарочито и порой манерно представлены судьбы Фреда, Беатрис, их дочери и внуков. При этом нарочитость не исключает предсказуемости сюжетных ходов, и скелеты в семейном шкафу иногда серьезно отвлекают от самого цирка, от его неповторимой атмосферы, загадочной, пугающей и чарующей одновременно.

Кадр из фильма «Шоу Мистико»

Это не значит, что в ленте нет ни одного циркового номера, который бы ни был эффектен и красив магической красотой цирка. Наоборот, таких номеров в «Шоу Мистико» достаточно, и не хочется, чтобы паузы между ними заполнялись театральными историями. Даже вполне технически скромный цирковой номер в исполнении Венсана Касселя выглядит неподражаемо легко, трогательно и выразительно. Кстати, на долю актера выпало не так много экранного времени, однако его игра выделяется среди других актерских работ. Венсан Кассель явно понимает, как привнести энергию жизни даже в не самого интересного героя и мастерски преодолевает все сложности, что расставляют на его пути клише, просочившиеся в сценарий.

Кадр из фильма «Шоу Мистико»

Конечно, «цирк» в фильме Карлуса Диегиса – это метафора. И она сосуществует наравне с другими метафорами ‒ «театром», «кабаками» и «телевидением». Режиссер периодически осуществляет «вылазки» за пределы цирка, проводит героев фильма тропами, что связывают и «кино», и «театр», и «цирк», и «рестораны». И люди в «Шоу Мистико» не только актеры, они еще и акробаты, выполняющие трюки на пределе человеческих возможностей, укротители диких животных, неспособные справиться со своими страстями, и певцы, задолжавшие огромные суммы денег барменам. Правда, пишет их портреты Карлус Диегис без зачарованности прошедшими десятилетиями и не прибегая к полутонам.

Елена Громова

В российском прокате с 23 августа 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Шоу Мистико»