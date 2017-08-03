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Фильм моей жизни
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O Filme da Minha Vida

Фильм моей жизни, 2017

2017 / Бразилия
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15 голосов
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О фильме

Драма по мотивам романа «Отец с кинопленки» («Un padre de película») чилийского писателя Антонио Скармета, перенесенная в антураж бразильской глубинки Серра-Гауша 60-ых годов. Возвращаясь в родной город, молодой выпускник столичного университета Тони видит, как его отец-француз садится в тот же поезд и уезжает обратно во Францию, оставляя их с матерью без объяснения причин. Главный герой вступает во взрослую жизнь, мучаясь от непонимания поступка родителя и не подозревая, что его увлечение кинематографом может стать ключом к разгадке.

7.2 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 3 августа 2017
Возраст 16+
Режиссер
Селтон Мелу
В ролях
Селтон Мелу
Джонни Массаро
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фильм моей жизни 1 постер
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