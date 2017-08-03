Фильм моей жизни, 2017

Драма по мотивам романа «Отец с кинопленки» («Un padre de película») чилийского писателя Антонио Скармета, перенесенная в антураж бразильской глубинки Серра-Гауша 60-ых годов. Возвращаясь в родной город, молодой выпускник столичного университета Тони видит, как его отец-француз садится в тот же поезд и уезжает обратно во Францию, оставляя их с матерью без объяснения причин. Главный герой вступает во взрослую жизнь, мучаясь от непонимания поступка родителя и не подозревая, что его увлечение кинематографом может стать ключом к разгадке.