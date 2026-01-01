Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мариана Шименес
Mariana Ximenes
Киноафиша
Персоны
Мариана Шименес
Мариана Шименес
Mariana Ximenes
Дата рождения
26 апреля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Фантастический герой
Биография Марианы Шименес
Родилась 26 апреля 1981 года. Сан-Паулу, Бразилия.
Развернуть
Популярные фильмы
7.0
Почти память
(2016)
6.4
В фокусе
(2015)
5.1
Шоу Мистико
(2017)
Фильмография Марианы Шименес
Одержимость тобой
драма, мелодрама, детектив
2024, Бразилия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.1
Шоу Мистико
O Grande Circo Místico
драма
2017, Франция / Португалия / Бразилия
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Почти память
Quase Memória
приключения, фантастика, драма
2016, Бразилия
6.4
В фокусе
Zoom
комедия, драма, анимация
2015, Бразилия / Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить