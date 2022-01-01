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Карлус Диегис
Карлус Диегис
Carlos Diegues
О персоне
Фильмография
Карлус Диегис
Carlos Diegues
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Дата рождения
19 мая 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Карлуса Диегиса
Родился 19 мая 1940 года. Масейо, Бразилия.
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Фильмография Карлуса Диегиса
Шоу Мистико
драма
2017, Франция / Португалия / Бразилия
5.0
Величайшая любовь на свете
мелодрама
2006, Бразилия
6.0
Бог - он бразилец
фэнтези, приключения, комедия
2003, Бразилия
6.0
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