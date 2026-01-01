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Фильмография
Энни Илонзе
Annie Ilonzeh
Киноафиша
Персоны
Энни Илонзе
Энни Илонзе
Annie Ilonzeh
Дата рождения
23 августа 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Грейпвайн, Техас, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Энни Илонзе
Родилась 23 августа 1983 года. Грейпвайн, Техас, США.
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Популярные фильмы
8.2
В поле зрения
(2011)
8.0
Чикаго в огне
(2012)
7.6
Грейсленд
(2013)
Фильмография Энни Илонзе
5.3
Поющая во сне
Singing in My Sleep
драма, музыка
2024, США
5.3
Захваченный
Snatched
боевик, криминал, драма
2024, США
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5
Падчерица 2
The Stepdaughter 2
триллер
2024, США
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5.2
Падчерица
The Stepdaughter
триллер
2024, США
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7
Багровая мята
Peppermint
боевик, триллер, драма
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
драма, боевик, криминал
2017, США
6.7
2Pac: Легенда
All Eyez on Me
драма, биография, мюзикл
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Грейсленд
драма, боевик, криминал
2013, США
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