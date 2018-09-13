«Багровая мята»: Рецензия Киноафиши

Беги Райли, беги

В один, казалось бы, прекрасный вечер, празднуя день рождение дочери и гуляя по парку развлечений, Райли Норт лишается всего – ее семью убивают, и смысл жить дальше пропадает. Попытки осудить виновных ни к чему не приводят, местный наркоделец Диего Гарсия держит под крылом, как полицию, которая все знает, но увы ничего не может доказать, так и судей. Она решает исчезнуть, крадет деньги на работе и отправляется путешествовать. Через пять лет в канун годовщины жуткой расправы виновные начинают, как по заказу, погибать. Полиция и ФБР пытаются разыскать Райли Норт, которая, по слухам, вернулась в город. Телеканалы постоянно обсуждают связанные с ней события, а местные жители делают из нее героя – ангела, единственного, кто способен навести порядок, там, где никто уже не верит в справедливость.

Кадр из фильма «Багровая мята»

Бывший оператор и режиссер первой «Заложницы» Пьер Морель нашел стабильный для себя жанр, где кто-то из семьи теряет все и, чтобы хоть как-то исцелиться, начинает либо разыскивать выживших родственников, либо отчаянно мстить за убитых. Поэкспериментировав с проектами «Из Парижа с любовью» и «Ганмен» он вновь вернулся к всегда актуальной теме женских персонажей, тем более, что и героини теперь ничем не уступают своим мужским копиям, а иногда и ведут себя даже жестче и наглее. Использует героиня для этого, как тривиальное оружие – пистолеты, автоматы, винтовки и взрывчатку – так и ставший уже культовым молоток с гвоздями и прочие предметы, попадающиеся ей под руку.

Кадр из фильма «Багровая мята»

Давненько зрители не видели Дженнифер Гарнер («Во всем виноват енот», «Далласский клуб покупателей») в такой физической форме, ничуть не худшей, чем у бывшего мужа в экранизациях комиксов DC, наверное, с выхода «Сорвиголовы» и сериала «Шпионка», после которого ее и запомнили зрители. Джон Галлахер мл. («Кловерфилд, 10», «Эксперимент «Офис») прошел еще более интересный путь к «Багровой мяте» от продюсера телевизионных новостей и маньяка, до запутавшегося полицейского. Джон Ортис («Гангстер», «Конг: Остров черепа») с высоты своих лет следит за героями и не дает им заигрываться. А противостоит им Хуан Пабло Раба («Агенты «Щ.И.Т»», «Нарко»), чей герой так заигрался в свою крутость, что даже не может поверить в то, что его способна победить женщина.

Кадр из фильма «Багровая мята»

Женская версия «Карателя» и Чева Челиоса из «Адреналина» возможно, имеет русские корни, т.к. лучше всего ее определяет всем хорошо известная пословица про коня и горящие избы. И лечит себя самостоятельно, и по канализации прячется, и мужа с дочкой видит, они ей даже пытаются помогать. У всех героев есть свой шлейф прошлого, преступники напоминают персонажей сериала «Фарго»: у тех были похожие сложности, в их багажниках всегда кто-то есть. А Райли обманывает преступников на уровне «Блейда 3», когда Джессика Бил с подставным ребенком нападала на вампиров. Новую жизнь здесь получил и нож для льда, известнее всего использовавшийся до этого Шерон Стоун в «Основном инстинкте».

Кадр из фильма «Багровая мята»

Фильм «Багровая мята» – это отличное сочетание драмы и боевика, где женщина берет все в свои руки, и только благодаря этому ей удается дойти до конца. Пьеру Морелю уже можно объединять героев, раз уж это стало так модно, в одну Вселенную. Только представьте себе картину, где Лиам Нисон, Джон Траволта, Шон Пенн и Дженнифер Гарнер разносят в пух и прах противников, террористов и прочих негодяев, которые перешли им дорогу. А пока «Багровая мята» готова развлечь, выбить слезу и дать возможность разнообразить музыку в плеере, уж очень она получилась в духе и традициях жанра.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 13 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Багровая мята»