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Багровая мята Багровая мята
Киноафиша Фильмы Багровая мята Отзывы о фильме «Багровая мята»
Peppermint Багровая мята 2018 / США
7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Багровая мята»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В один, казалось бы, прекрасный вечер, празднуя день рождение дочери и гуляя по парку развлечений, Райли Норт лишается всего – ее семью убивают, и смысл жить дальше пропадает. Попытки осудить виновных ни к чему не приводят, местный наркоделец Диего Гарсия держит под крылом, как полицию, которая все знает, но увы ничего не может доказать, так и судей. Она решает исчезнуть, крадет деньги на работе и отправляется путешествовать. Через пять лет в канун годовщины жуткой расправы виновные…

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zueva_sonya 16 сентября 2018, 00:33
Оценка
Интересный фильм, тяжелый сюжет, всплакнули, актёры прекрасно играют, нам фильм понравился.
16 сентября 2018, 00:33 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 16 сентября 2018, 17:30
Оценка
лучшее что я видел в синематографе за последний год
16 сентября 2018, 17:30 Ответить
rm_dari 17 сентября 2018, 22:36
Оценка
Ну можно сходить, глянуть
17 сентября 2018, 22:36 Ответить
mariaygerasimova 22 сентября 2018, 08:25
Оценка
Фильм о терминаторе женского пола. Полная бессмыслица. Женщина стала супер киллером через 5 лет (всего то) после того, как ее семью убил местный мафиози. Похоже, что ее еще и радиоактивный паук укусил, раз она неистребляемя, неуязвимая. Сюжет видимо взят из недавнего фильма с Брюсом Уиллисом. Там он тоже из рядового врача, семью которого убили (какая неожиданность) становится супер убийцей и порешает (простите за жаргонизм) всю местную мафию, становится героем, который в конце фильма чудесным образом выходит сухим из воды. Ну, просто сказки для подростков. Чтобы снять эту бездарность они потратили уйму денег, которые могли бы вложить в мусоропереробатывающую промышленность или отдать гриппис.
22 сентября 2018, 08:25 Ответить
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