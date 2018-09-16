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В один, казалось бы, прекрасный вечер, празднуя день рождение дочери и гуляя по парку развлечений, Райли Норт лишается всего – ее семью убивают, и смысл жить дальше пропадает. Попытки осудить виновных ни к чему не приводят, местный наркоделец Диего Гарсия держит под крылом, как полицию, которая все знает, но увы ничего не может доказать, так и судей. Она решает исчезнуть, крадет деньги на работе и отправляется путешествовать. Через пять лет в канун годовщины жуткой расправы виновные…