«За мечтой»: Рецензия Киноафиши

Семнадцатилетняя Вайолет (Эль Фаннинг), англичанка польского происхождения, живет в маленьком островном городке на юге Великобритании. Ее мать (Агнешка Гроховска), ортодоксальная христианка, содержит небольшую частную ферму и навязывает дочке заурядную жизнь: школу, подработку официанткой и пение в церковном хоре. Однако, упорная, молодая и обаятельная Вайолет мечтает о карьере поп-певицы и сдаваться не собирается. Увидев объявление о кастинге на конкурс молодых талантов, победа в котором прочит миллионы поклонников, она решает принять участие.

Фильм 33-х летнего дебютанта Макса Мингеллы, вышедший в российском прокате под названием «За мечтой» (в оригинале «Teen spirit») строится на незамысловатом, клишированном сюжете о зыбком, но целеустремленном движении человека к славе. За последние несколько лет вышла целая обойма музыкальных картин о восхождении артистов на звездный олимп. Начиная со взрывного, искреннего «Рокетмена» и блестящего «Вокс люкса» и заканчивая вполне скромными по художественным достоинствам картинами «Звезда родилась» и «Богемская рапсодия». Но на поверку «За мечтой» (воспользуемся копполовской формулировкой, которую он давал своему «Апокалипсису») совсем не фильм о звезде, а скорее фильм-звезда, не фильм с Эль Фаннинг, а фильм-Эль Фаннинг. Молодая актриса еще в очень юном возрасте появилась в фильме Иньярриту «Вавилон», сыграла незабываемую роль в поэтической картине Софьи Копполы «Где-то», выигравшей в 2010 году Венецианский кинофестиваль, исполнила одну из главных ролей в милой фантастической ленте «Супер 8», и окончательно покорила сердца модного киношного комьюнити образом молодой модели в фильме Николаса Виндинга Рефна «Неоновый демон». Сегодня Эль Фаннинг 21 год. Она уже успела посидеть в жюри Каннского МКФ, впереди ждет выхода работа у Вуди Аллена и, разумеется, она не планирует останавливаться. Тем, кто за просмотром этого калейдоскопа работ не успел налюбоваться природной красотой и лукавой утонченностью Фаннинг, «За мечтой» - стопроцентная возможность восполнить недополученное. Старлетке (этому слову, кстати, зачастую ошибочно приписывают негативный окрас) в фильме, действительно, посвящено все. И фабула, и визуальный ряд, и звук сосредоточены исключительно на образе, наверное, одной из самых незаурядных молодых актрис современности.

«За мечтой»

Вайолет хозяйничает на ферме, катается на лошадях и обслуживает столики в захудалом кафе, где по вечерам тайком от матери остается спеть на публику пару песен в модном спортивном прикиде. Но в один из дней серых нескончаемых будней она встречает бедного, обрюзгшего и стареющего Влада (Златко Бурич), местного жителя и пьянчугу. Весьма кстати он оказывается бывшим оперным певцом и помогает девушке подготовиться к кастингу. Взять на роль наставника героини одного из ключевых актеров ранних гангстерско-экзистенциальных драм Рефна и свести его с дивой из «Неонового демона» - любопытное заигрывание, только вот непонятно с какой аудиторией. Одним «За мечтой» правомерно покажется плоским и китчевым, другим - необязательным и просто скучным, третьим - непрофессиональным. И вправду, фильм настолько пренебрегает банальными законами драматургии и мизансценирования, что может вызвать странную неловкость за происходящее на экране. Но отсутствие сюжета, обилие музыкальных номеров, напоминающих клипы нулевых и игра актеров, местами теряющая связь с реальностью – все это талантливая Фаннинг переворачивает в свою пользу. Ее теплота и энергия оживляет экран и заставляет прощать режиссеру плоский сюжет и порой технически хромающий кадр. Видимо в какой-то момент производства Мингелла сделал правильный выбор - бросил снимать кино, вместо чего решительно снял девяносто минут Эль Фаннинг. Она - настоящее счастье, которое хочется сохранить не только для нас, но и для наших потомков. И как ни странно «За мечтой» запечатлевает ее образ не забальзамированной, не наигранной молодости, образ дышащий, свежий и яркий, в первозданном, нетронутом режиссерской рукой виде. Получился пронзительный гимн безвозвратно уходящей эпохе музыкально-танцевальных соревновательных шоу, выходных под ТВ и уютной, казалось, вечной Ханны Монтаны. И такой же пронзительный гимн настоящей звезде Эль Фаннинг, которая в эту эпоху родилась. Семён Грицай