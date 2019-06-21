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За мечтой За мечтой
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Teen Spirit За мечтой 2018 / США
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «За мечтой»

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Семнадцатилетняя Вайолет (Эль Фаннинг), англичанка польского происхождения, живет в маленьком островном городке на юге Великобритании. Ее мать (Агнешка Гроховска), ортодоксальная христианка, содержит небольшую частную ферму и навязывает дочке заурядную жизнь: школу, подработку официанткой и пение в церковном хоре. Однако, упорная, молодая и обаятельная Вайолет мечтает о карьере поп-певицы и сдаваться не собирается. Увидев объявление о кастинге на конкурс молодых талантов, победа в котором…

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Андрей Брек 21 июня 2019, 14:14
Оценка
Фильм очень посредственный,на любителя.Сюжет не то,что слишком предсказуем,но и не заставляет сильно проникнуться к персонажам.Голос у героини не настолько богоподобен,что она прошла так просто отборы и дошла до финала.Если сравнивать музыкальные кинокартины,например Богемскую рапсодию или Звезда родилась,то это кино просто для подростков и на один раз.Но главгая героиня симпотяшка,признаюсь )
21 июня 2019, 14:14 Ответить
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