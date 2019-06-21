Наша рецензия

Семнадцатилетняя Вайолет (Эль Фаннинг), англичанка польского происхождения, живет в маленьком островном городке на юге Великобритании. Ее мать (Агнешка Гроховска), ортодоксальная христианка, содержит небольшую частную ферму и навязывает дочке заурядную жизнь: школу, подработку официанткой и пение в церковном хоре. Однако, упорная, молодая и обаятельная Вайолет мечтает о карьере поп-певицы и сдаваться не собирается. Увидев объявление о кастинге на конкурс молодых талантов, победа в котором…