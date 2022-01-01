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Агнешка Гроховска
Агнешка Гроховска
Agnieszka Grochowska
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Агнешка Гроховска
Agnieszka Grochowska
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Дата рождения
31 декабря 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Агнешка Гроховска
Родилась 31 декабря 1979 года. Варшава, Польша.
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Фильмография Агнешка Гроховска
Чужое небо
триллер, драма
2015, Польша
6.0
Инородное тело
драма
2014, Польша / Италия / Россия
7.0
Валенса
биография, драма
2013, Польша
6.0
Без стыда
драма
2012, Польша
5.0
В темноте
драма, военный
2011, Германия / Канада / Франция / Польша
7.0
Боевой пес
комедия, драма
2009, Норвегия
6.0
Волшебное дерево
фэнтези, семейный, приключения
2009, Польша
5.0
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