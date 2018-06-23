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Девочка Анна живёт в лесу с человеком, которого она называет папой. Тот запрещает ей выходить из дома, пугая страшными монстрами, и к тому же колет ребёнку в живот какое-то лекарство. Однако когда девочке исполняется шестнадцать лет, её жизнь резко меняется: она попадает в обычный мир, а точнее в небольшой городок. Анна живёт в семье шерифа Эллен и её брата Рэя. Но страхи детства не отпускают девочку, тем более что постепенно выясняется — они не были беспочвенными. Хотя, возможно, в жизни…