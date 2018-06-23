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Сага о чудовище. Сумерки Сага о чудовище. Сумерки
Киноафиша Фильмы Сага о чудовище. Сумерки Отзывы о фильме «Сага о чудовище. Сумерки»
Wildling Сага о чудовище. Сумерки 2018 / США
5.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Сага о чудовище. Сумерки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Девочка Анна живёт в лесу с человеком, которого она называет папой. Тот запрещает ей выходить из дома, пугая страшными монстрами, и к тому же колет ребёнку в живот какое-то лекарство. Однако когда девочке исполняется шестнадцать лет, её жизнь резко меняется: она попадает в обычный мир, а точнее в небольшой городок. Анна живёт в семье шерифа Эллен и её брата Рэя. Но страхи детства не отпускают девочку, тем более что постепенно выясняется — они не были беспочвенными. Хотя, возможно, в жизни…

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Александра Волошина 23 июня 2018, 16:18
Оценка
Среднячок
23 июня 2018, 16:18 Ответить
Александр Бердников 23 июня 2018, 20:42
Оценка
Не очень если честно
23 июня 2018, 20:42 Ответить
Виталий Зобов 28 июня 2018, 11:30
Оценка
Фильм просто провальный, нудный еле досидел до конца фильма. Идти на этот фильм точно не советую.
28 июня 2018, 11:30 Ответить
Чулпан Гатина 28 апреля 2019, 04:14
Оценка
Необычный фильм, такого ещё не видела. Мне понравилось👌
28 апреля 2019, 04:14 Ответить
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