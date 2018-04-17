«Сага о чудовище. Сумерки»: Рецензия Киноафиши

От сущности не убежишь

Девочка Анна живёт в лесу с человеком, которого она называет папой. Тот запрещает ей выходить из дома, пугая страшными монстрами, и к тому же колет ребёнку в живот какое-то лекарство. Однако когда девочке исполняется шестнадцать лет, её жизнь резко меняется: она попадает в обычный мир, а точнее в небольшой городок. Анна живёт в семье шерифа Эллен и её брата Рэя. Но страхи детства не отпускают девочку, тем более что постепенно выясняется — они не были беспочвенными. Хотя, возможно, в жизни окажется всё ровно наоборот, и монстры живут вовсе не в лесу.

Кадр из фильма «Сага о чудовище»

Малобюджетные ужасы считаются «низким» жанром. Им редко удаётся стать очень уж популярными подобно «Тихому месту» или «Прочь» — должно совпадать слишком много факторов для зрителя. Но всё равно таких фильмов год за годом выходит немало. За них берутся чаще всего начинающие режиссёры. Обыгрывая стандартные сюжеты, они стараются показать зрителям и продюсерам на что способны. Иногда получается как у Андреса Мускетти с «Мамой» и «Оно». Но чаще всего это просто набор скримеров и страшных сцен, связанных довольно слабым сценарием.

Кадр из фильма «Сага о чудовище»

«Сага о чудовище» вряд ли произведёт огромный фурор. Но это совершенно не значит, что это плохой фильм. Первое и главное его достоинство — в картине есть о чём задуматься. Казалось бы, всё понятно с самого начала: не совсем адекватный человек держит девочку взаперти, колет ей препараты и пытается изолировать от мира. Девочка вырывается из рук мучителя и попадает в обычный мир, который тоже настроен враждебно к изгою. Её новые опекуны Эллен и Рэй — единственные островки безопасности, с ними она чувствует себя спокойно и защищённо. Всё это выглядит скорее драмой, может, с элементами триллера, но никак не хоррором. И в этом первая часть задумки режиссёра.

Кадр из фильма «Сага о чудовище»

По сути «Сага о чудовище» и есть драма. Элементы фильма ужасов вступят позже, но они нужны несколько для других целей. Драматическая же часть тоже неоднозначна. Если поначалу сюжет кажется простым, то в определённый момент всё выворачивается наизнанку. И здесь уже стоит задуматься о вводных данных, которые есть и у зрителя, и у героев. Чем руководствовался человек, называвший себя Папой? И правильно ли поступила Эллен, когда взяла девочку, ничего о ней не зная? Мнения о героях за картину успевают поменяться минимум два раза. Конечно, во всём этом неоднократно проскальзывают слишком уж поверхностно прописанные идеи. Девочка 16 лет не выходит из дома, но в считанные дни успевает адаптироваться к жизни в городе. Шериф забирает ребёнка, минуя врачей и формальности. Вопросов к героям и сюжету слишком много.

Кадр из фильма «Сага о чудовище»

Но вместо того чтобы в них разбираться, лучше обратить внимание на картинку. Снят этот фильм очень изящно. Начиная с первых кадров, где по лицу девочки скатываются тени капель дождя, до её пробежек по лесу, когда хочется сорваться вслед за ней. Увы, третий акт разочарует тех, кто уже настроился на полноценную драму. Здесь вступает типичный хоррор, и ровно здесь же слишком заметно, что снят фильм очень дёшево. В более масштабной сцене, а тем более в момент изменения персонажа грим выглядит неестественно, а спецэффекты плоско. Длится это совсем недолго, но финал картины немного смазан. Здесь уже остаётся только воспринимать его как обязательное завершение истории и попытку расставить всё по своим местам.

Кадр из фильма «Сага о чудовище»

Конечно, в картине слишком много нераскрытых персонажей, злодеи предсказуемы и безлики. Но трагедия главной героини даже на этом фоне выглядит правдоподобно. Как хоррор фильм справляется со своей задачей посредственно: пугающих сцен очень мало, внезапных моментов и вовсе два-три за всё время. Но простая история о том, что каждый хочет просто жить и ничего не может сделать со своей натурой, удалась. Эгоистичные поступки, бездумная помощь, которая может принести больше вреда, чем пользы, одиночество и желание почувствовать себя «своим» — вот главные мысли «Саги о чудовище». И о них хочется думать и говорить ещё долго после просмотра, ведь не в монстрах здесь дело, а в людях.

Алексей Хромов

В российском прокате с 21 июня 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Сага о чудовище»