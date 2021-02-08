Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мариэль Хеллер
Мариэль Хеллер
Marielle Heller
О персоне
Фильмография
Новости
Мариэль Хеллер
Marielle Heller
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 октября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Мариэль Хеллер
Родилась 1 октября 1979 года. Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Мариэль Хеллер
Прекрасный день по соседству
драма, биография
2019, США
7.0
Сможете ли вы меня простить?
драма, комедия, биография
2018, США
7.0
Дневник девочки-подростка
мелодрама, драма
2015, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Аня Тейлор-Джой о потенциальном продолжении «Хода королевы»: «Интересно увидеть Бет в качестве матери»
Актриса считает, что продолжение шоу не исключено.
Написать
8 февраля 2021 10:04
Аня Тейлор-Джой едет в Россию и много пьет в трейлере мини-сериала «Ход королевы»
Премьера состоится 23 октября на Netflix.
Написать
25 сентября 2020 11:22
Аня Тейлор-Джой в образе шахматного гения в трейлере сериала Netflix «Ферзевый гамбит»
Премьера состоится 23 октября.
Написать
28 августа 2020 09:09
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России