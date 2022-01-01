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Анна Дивер Смит

Anna Deavere Smith
Анна Дивер Смит
Анна Дивер Смит Anna Deavere Smith
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Дата рождения
18 сентября 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Балтимор, Мэриленд, США
Биография Анны Дивер Смит

Анна Дивер Смит появилась на свет 18 сентября 1950 года в Балтиморе, расположенном в американском штате Мэриленд, в семье афроамериканцев. Ее мама Анна Розалинд руководила начальной школой, а отец Дивер Янг Смит торговал кофе. У Анны есть младшие братья и сестры. Смит училась в женской Западной средней школе, после которой поступила в Бивер-Колледж, где была одной из семи чернокожих девочек в классе. Окончив его в 1971 году, Анна стала студенткой университета при Американском театре-консерватории, где получила степень магистра актерского мастерства.

После учебы Смит посвятила себя театру, приняла участие во множестве постановок. Вскоре состоялся ее дебют в качестве драматурга. Она прославилась своим документальным стилем, который также называют «дословный театр». В таких спектаклях, как «Зеркальные огни», Анна исполнила множество ролей сама, взяв за основу исповедальные беседы, которые она провела со многими людьми.

В кино Анна Дивер Смит впервые снялась в 1993 году, это был эпизод в ленте «Филадельфия». А широкую узнаваемость во всем мире она приобрела после роли советника по нацбезопасности Нэнси МакНалли в сериале «Западное крыло» и администратора поликлиники Глории в многосерийной драме «Медсестра Джеки».

Кроме того, с начала 2000-х годов актриса ведет педагогическую деятельность в нескольких университетах, а также пишет и выпускает книги.

Интересные факты о Анне Дивер Смит
  • Анна Дивер является профессором искусств в Стэнфордском университете и профессором в Школе искусств Тиш Нью-Йоркского университета.
  • В юности Анна задумывалась о том, чтобы стать лингвистом.
  • Однажды Анне выпала возможность проинтервьюировать Билла Клинтона, когда тот занимал должность президента США. Один из ее вопросов касался противостояния Белого дома с медиа и отношения Клинтона к тому, как СМИ влияют на его политический имидж. Спустя несколько месяцев, когда произошел скандал Клинтон – Левински, Анна вновь обсудила те же вопросы с политиками из Вашингтона. Все эти разговоры легли в основу постановки House Arrest.
  • В июне 1996 года получила грант от Фонда МакАртура «Гений».
  • Актриса дважды была номинирована на премию Tony Awards в качестве лучшей актрисы – в 1992 и 1994 годах.
  • В 2013 году стала лауреатом премии Дороти и Лилиан Гиш.
Фильмография Анны Дивер Смит
Сможете ли вы меня простить?
Сможете ли вы меня простить?
драма, комедия, биография 2018, США
7.0
Заметки с поля боя
Заметки с поля боя
драма 2018, США
6.0
Рэйчел выходит замуж
Рэйчел выходит замуж
драма 2008, США
8.0
Жизнеобеспечение
Жизнеобеспечение
драма 2007, США
6.0
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