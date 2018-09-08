Содержание:

Ласло Немеш — Фильмы

- Ласло Немеш — «Сын Саула»

- Ласло Немеш — «Закат»

Ласло Немеш — Личная жизнь

Венгерский режиссер, продюсер, актер и сценарист Ласло Елеш Немеш родился 18 января 1977 года в Будапеште, Венгрия. Отец Ласло — Андраш Елеш — венгерский режиссер театра и кино, мать — еврейка Аниса Кисс. У Ласло есть сестра Вероника. Когда мальчику исполнилось 12 лет, они с матерью переехали в Париж.

Немеш заинтересовался кинематографом с детства. В парижском доме он снимал любительские фильмы ужасов.

В парижском университете Ласло изучал историю, международные отношения и мастерство сценариста. В 2006 году поступил в Школу искусств Тиш в Нью-Йорке на режиссерский курс, однако вскоре бросил его. Разочарованный Немеш вернулся в Венгрию и позвонил режиссеру Бела Тарру со словами: «Я свободно говорю по-английски и по-французски и готов предложить вам свои услуги». Так Немеш стал ассистентом у Тарра. Два года он посвятил работе над фильмом венгерского мастера «Человек из Лондона» (2007).

В сентябре 2008 года Ласло Немеш стал членом Европейской киноакадемии.

Ласло Немеш — Фильмы

Кинодебютом Немеша стала короткометражная лента «Прибытие» (1999). После нее Ласло пять лет ничего не снимал. В 2004 и 2005 годах вышли два коротких метра режиссера: «Жизнь в воздухе» и «Перед рассветом».

В 2006 году Немеш снял короткометражную картину «Приложив немного терпения». Лента показывает служащую канцелярии во время работы и мужчину, который нетерпеливо ожидает ее, заглядывая в окно. Картина была представлена на Венецианском кинофестивале. Немеш продолжил снимать короткий метр: следующей его работой стал фильм «Каунтерпарт» (2008), объездивший несколько международных кинофестивалей. Еще один короткометражный фильм — «Джентльмен берет свой отпуск» — вышел в 2010 году.

Ласло Немеш — «Сын Саула»

Премьера первого полнометражного фильма Ласло Немеша «Сын Саула» состоялась на Каннском кинофестивале в 2015 году и в одночасье прославила режиссера. Картина рассказывает о евреях, заключенных в концлагере Освенцим. Участник зондеркоманды Саул (Геза Рериг) видит как убивают мальчика, в котором признает своего сына. Вместе с другими заключенными он готовится к побегу. Лента получила Гран-при фестиваля. Кроме того, фильм был выдвинут на соискание «Оскара» в категории «лучший иностранный фильм» и заслуженно получил эту награду. «Сын Саула» был удостоен «Золотого глобуса» как «Лучший фильм на иностранном языке».

Ласло Немеш — «Закат»

На Венецианском кинофестивале в 2018 году Немеш представил свою вторую полнометражную картину — историческую драму «Закат». Действие фильма происходит в Будапеште 1913 года. Главная героиня ленты — юная девушка Ирис Лейтер (Юли Якаб) приезжает в венгерскую столицу чтобы устроиться модисткой в шляпный магазин, который когда-то принадлежал ее родителям. Кроме того, Ирис пытается найти своего пропавшего брата, из-за чего становится жертвой интриг. Лента получила приз Международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ.

Ласло Немеш — Личная жизнь

Ласло Немеш не распространяется о своей личной жизни. Известно, что режиссер не женат.