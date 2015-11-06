Оповещения от Киноафиши
Предрассветная лихорадка

Предрассветная лихорадка

Hajnali láz 18+
О фильме

2014-й год, по запруженным улицам Иерусалима идет пожилая дама (выдающаяся израильская актриса Гила Альмагор), обладательница бесценного груза: стопки пожелтевших писем 60-летней давности. Следуя за ее воспоминаниями, мы переносимся в май 1945-го, когда только что освобожденный узник концлагеря, венгр Миклош, на нижней палубе корабля был доставлен в шведский госпиталь на острове Готланд. Врач подписал приговор: легкие почти уничтожены туберкулезом и последствиями тифа, 6 месяцев, не больше. Но диагноз не может сломить волю Миклоша к жизни: он написал письма 117 девушкам-соотечественницам из родного Дебрецена. Одну из них – ту самую, главную и единственную, зовут Лили...
Страна Израиль / Швеция / Венгрия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 6 ноября 2015
Премьера в мире 6 ноября 2015
Дата выхода
6 ноября 2015 Греция
Производство Cinema Soleil, Filmpool Nord, Götafilm
Другие названия
Hajnali láz, Fever at Dawn, Chom Im Shachar, Febra în zori, Gryningsfeber, Poranna gorączka, Πυρετός την αυγή, Утринна треска
Режиссер
Петер Гардош
В ролях
Милан Шруфф
Эмёке Пити
Лехел Ковач
Андреа Петрик
Габор Мате
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Предрассветная лихорадка
Закат 6.3
Закат (2018)
Гастрономия любви 5.6
Гастрономия любви (2017)
Заблудшие 6.4
Заблудшие (2015)
Кактус 5.4
Кактус (2005)
Без шума 6.1
Без шума (2019)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

