2014-й год, по запруженным улицам Иерусалима идет пожилая дама (выдающаяся израильская актриса Гила Альмагор), обладательница бесценного груза: стопки пожелтевших писем 60-летней давности. Следуя за ее воспоминаниями, мы переносимся в май 1945-го, когда только что освобожденный узник концлагеря, венгр Миклош, на нижней палубе корабля был доставлен в шведский госпиталь на острове Готланд. Врач подписал приговор: легкие почти уничтожены туберкулезом и последствиями тифа, 6 месяцев, не больше. Но диагноз не может сломить волю Миклоша к жизни: он написал письма 117 девушкам-соотечественницам из родного Дебрецена. Одну из них – ту самую, главную и единственную, зовут Лили...