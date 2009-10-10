Аурель работает охранником в крупном бухарестском универмаге. Его жене Ирине только что предложили выгодную работу в Египте. Несмотря на то, что Аурель против, Ирина принимает предложение и уезжает. Она возвращается некоторое время спустя только для того, чтобы снова уехать — на этот раз навсегда. Вскоре в доме Ауреля раздается звонок, и ему сообщают, что его супруга покончила с собой. Аурель пытается добиться правды и разобраться в том, что с ней произошло на самом деле, но на пути у него встают бюрократические препоны, недружелюбные сотрудники посольств обеих стран и ненавистные родственники покойной жены. В процессе расследования Аурель открывает для себя новую, "другую Ирину" — женщину, которую никогда по-настоящему не знал.

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