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7.0
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7.0

Другая Ирина

, 2008
Cealalta Irina
Румыния / драма / 18+
7.0

О фильме

Аурель работает охранником в крупном бухарестском универмаге. Его жене Ирине только что предложили выгодную работу в Египте. Несмотря на то, что Аурель против, Ирина принимает предложение и уезжает. Она возвращается некоторое время спустя только для того, чтобы снова уехать — на этот раз навсегда. Вскоре в доме Ауреля раздается звонок, и ему сообщают, что его супруга покончила с собой. Аурель пытается добиться правды и разобраться в том, что с ней произошло на самом деле, но на пути у него встают бюрократические препоны, недружелюбные сотрудники посольств обеих стран и ненавистные родственники покойной жены. В процессе расследования Аурель открывает для себя новую, "другую Ирину" — женщину, которую никогда по-настоящему не знал.

В ролях

Анди Васлуяну
Дору Ана
Симона Попеску
Дан Астиляну
Дана Догару
Габриэль Спахиу
Влад Иванов
Влад Иванов
Оана Йоаким
Михай Динвале
Драгош Букур
Mihaela Sirbu
Режиссер Андрей Грушницкий
Сценарист Андрей Грушницкий, Ileana Muntean, Mircea Staiculescu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Румыния
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 10 октября 2009
Сборы в мире $5 590
Производство Fundatia Arte Vizuale
Другие названия
Cealalta Irina, Druga Irina, L'Autre Irène, The Other Irene

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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