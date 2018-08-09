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Закат - trailer
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Закат. Trailer

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Дата публикации: 9 августа 2018
Закат – Действие фильма происходит в Будапеште времён Первой мировой войны. На пленку 35 и 65 мм Ласло Немеш запечатлел историю молодой бесстрашной девушки, ставшей жертвой жестоких интриг.
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6.3 Закат
Закат драма, 2018, Венгрия
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