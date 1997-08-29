Страна Германия / Франция / Великобритания / Нидерланды / Аргентина

Продолжительность 1 час 40 минут

Год выпуска 1997

Премьера в мире 29 августа 1997

Дата выхода 29 августа 1997 Россия 12+ 20 ноября 2021 Аргентина 28 ноября 1997 Великобритания 29 августа 1997 Казахстан 29 августа 1997 Украина 4 июля 1998 Южная Корея 15

MPAA PG

Сборы в мире $1 080 192

Производство Adventure Pictures, Adventure Films, Arts Council of England