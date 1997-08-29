СтранаГермания / Франция / Великобритания / Нидерланды / Аргентина
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска1997
Премьера в мире29 августа 1997
Дата выхода
29 августа 1997
Россия
12+
20 ноября 2021
Аргентина
28 ноября 1997
Великобритания
29 августа 1997
Казахстан
29 августа 1997
Украина
4 июля 1998
Южная Корея
15
MPAAPG
Сборы в мире$1 080 192
ПроизводствоAdventure Pictures, Adventure Films, Arts Council of England
Другие названия
The Tango Lesson, La lección de tango, La leçon de tango, A Lição de Tango, A tangó lecke, Lekcja tanga, Lezioni di tango, Mathima tango, Tango dersi, Tango Lesson, Tango-Fieber, Tangon oppitunti, The Tango Lesson - Uma Lição de Tango, Урок танго, タンゴ・レッスン, 夢幻舞神, درس التانغو