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Постер фильма Урок танго
6.7
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6.7

Урок танго

, 1997
The Tango Lesson
Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Аргентина / мюзикл, драма / 18+
Постер фильма Урок танго
6.7

В ролях

Джералдин Мэйллет
Джералдин Мэйллет
Yellow Model
Дэвид Тул
Fashion Designer
Джордж Ясуми
Мишель Парент
Seamstress
Моник Кутюрье
Seamstress
Салли Поттер
Салли Поттер
Sally
Пабло Верон
Pablo
Morgane Maugran
Red Model
Katerina Mechera
Blue Model
Джордж Йасоми
Photographer
Claudine Mavros
Seamstress
Режиссер Салли Поттер
Сценарист Салли Поттер, Walter Donohue
Композитор Салли Поттер, Фред Фрит
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Франция / Великобритания / Нидерланды / Аргентина
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 29 августа 1997
Дата выхода
29 августа 1997 Россия 12+
20 ноября 2021 Аргентина
28 ноября 1997 Великобритания
29 августа 1997 Казахстан
29 августа 1997 Украина
4 июля 1998 Южная Корея 15
MPAA PG
Сборы в мире $1 080 192
Производство Adventure Pictures, Adventure Films, Arts Council of England
Другие названия
The Tango Lesson, La lección de tango, La leçon de tango, A Lição de Tango, A tangó lecke, Lekcja tanga, Lezioni di tango, Mathima tango, Tango dersi, Tango Lesson, Tango-Fieber, Tangon oppitunti, The Tango Lesson - Uma Lição de Tango, Урок танго, タンゴ・レッスン, 夢幻舞神, درس التانغو

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
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саундтрек фильма Урок танго

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