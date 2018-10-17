«Закат»: Рецензия Киноафиши

Суровое наследство

Премьера фильма «Закат» Ласло Немеша состоялась на Венецианском кинофестивале. Новую работу венгерского режиссера ждали многие, настолько мощным оказался его дебют в полном метре – «Сын Саула» получил Гран-при в Каннах в 2015 году и другие не менее значимые награды, в том числе «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. В своем первом полном метре Ласло Немеш показал концлагерь глазами работника зондеркоманды (Геза Рёриг) и то, как на фабрике смерти человечность усиленно стирается и неожиданно манифестирует себя вновь, когда главный герой узнает в одном из отправленных в газовую камеру своего сына. И не важно, обманывает ли его рассудок, и мужчина из последних сил хватается за иллюзию, или Саул действительно держит на руках тело своего родного ребенка. Немеш не позволил себе ни одного пафосного жеста и ни капли фальши, всматриваясь в агонирующее сознание героя Гезы Рёрига и ловя на лице Саула отблески пламени ада концентрационного лагеря.

Кадр из фильма «Закат»

В своем втором фильме режиссер использует прием, хорошо зарекомендовавший себя в предыдущей ленте, и возвращается к осмыслению войны. В фильме все также много крупных планов и за происходящим зритель следит по большей части из-за плеча главного действующего лица. На этот раз Немеш изображает Европу в преддверии Первой мировой, а не ужасы Второй мировой войны. Главная роль досталась Юли Якоб. Она играет Ирис Лейтер, девушку, потерявшую в пожаре родителей, когда ей было всего два года. Малышку отправили в приют, повзрослев, она возвращается в родной Будапешт и пытается устроиться в шляпный магазин, некогда принадлежавший ее родителям. Ирис практически ничего не знает о своей семье, да и какие воспоминания могли у нее сохранится с двухлетнего возраста… На память о прошлом ей осталась только магазинная вывеска с фамилией Лейтер. Ирис отчаянно пытается выяснить, кто она. Не все идут ей на встречу и готовы рассказать о том, что было много лет назад, тем не менее девушка узнает, что у нее есть старший брат Кальман. Вот только и в биографии Кальмана есть пробелы, а в Будапеште о нем до сих пор вспоминают с содроганием. Ирис это не останавливает. Несмотря ни на что она пытается разыскать единственного родственника.

Кадр из фильма «Закат»

Немеш водит Ирис Лейтер по Будапешту как по запутанному лабиринту, и ни в одном из его закоулков нет безопасного места. Город в фильме обманывает и заманивает все дальше в дебри. Дорогие шляпки, что старательно изготавливают модистки в магазине Лейтер, лишь фасад, за которым скрываются ужасающие вещи, окраина города и шикарные дворцы тоже таят немало угроз. Ирис бегает по Будапешту, пытаясь найти правду о себе, о своей семье и людях, которых видит в первый раз в своей жизни. Она одержима поиском истины, но опрокидывая одну ширму, обнаруживает за ней еще и еще одну перегородку… Юли Якоб сыграла молодую девушку на грани помешательства, настолько сильно ее героиня оказывается зависима от поиска тех, кто мог бы пролить хоть каплю света на историю ее семьи, а значит, и на ее собственную историю, подарить ей право на наследство и на память. Немеш доводит Ирис до такой степени отчаяния, что в «Закате», как и в «Сыне Саула», тоже истончается грань между происками воспаленного сознания и действительностью. Как и Саул, Ирис готова обманываться и видеть в прохожем брата, а быть может, он и есть ее брат. Кто знает? – Ласло Немеш скорее стремится окончательно запутать, а не преподнести четко артикулированный ответ на блюде с золотой каймой. «Закат» не детектив, в финале которого особо догадливым объяснят, кто что натворил. Этот фильм соткан из намеков на заговоры, тайны, мистификации вперемешку с наивным желанием найти хоть кого-то, кому можно верить.

Кадр из фильма «Закат»

До сентиментальной байки о бедной беззащитной сиротке в большом городе Немеш, конечно, не опускается, как не пытается выбить из зрителя слезу и давить на жалость. И все же вторая полнометражная картина режиссера заметно уступает его первой работе. В «Закате» Немеш временами манерничает, и прием, столь сильно действующий в «Сыне Саула», в его новой ленте иногда играет против него – к середине фильма затылок угрюмой и настырной Ирис Лейтер едва ли не вызывает раздражение, так навязчиво в кадре мелькает воротник ее платья. Эту нарочитость в использовании уже знакомого зрителю метода не скрывает даже мастерство оператора Матьяша Эрдея. Крупные планы, всматривание в лицо, в затылок человека, не выдерживающего происходящего вокруг него, в «Сыне Саула» работали на передачу внутреннего состояния главного героя, агонии, где «я» было уже предельно искалечено, на изображение фабрики смерти без лишней патетики. В «Закате», к сожалению, эти приемы становятся очевидными и теряют в силе, как теряет в обаянии человек, знающий о своей внешней красоте и ревностно следящий за тем, чтобы все взоры были обращены лишь на него одного.

Громова Елена

В российском прокате с 18 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Закат»