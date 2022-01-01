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Бьорн Фрайберг
Бьорн Фрайберг
Björn Freiberg
О персоне
Фильмография
Бьорн Фрайберг
Björn Freiberg
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Дата рождения
28 марта 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Исни-им-Алльгой, ФРГ (Германия)
Рост
183 см
Биография Бьорна Фрайберга
Родился 28 марта 1970 года. Баден-Вюртемберг, ФРГ (Германия).
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Фильмография Бьорна Фрайберга
Закат
драма
2018, Венгрия
6.0
Путешествие с отцом
драма, комедия
2016, Германия / Румыния / Венгрия / Швеция
7.0
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