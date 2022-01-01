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Левенте Молнар

Levente Molnár
Левенте Молнар
Левенте Молнар Levente Molnár
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Дата рождения
10 марта 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Левенте Молнара

Родилась 10 марта 1976 года. Румыния. 

Фильмография Левенте Молнара
Недетские сказки
Недетские сказки
драма, мелодрама, триллер 2019, Венгрия
6.0
Закат
Закат
драма 2018, Венгрия
6.0
Сын Саула
Сын Саула
триллер, исторический, драма 2015, Венгрия
7.0
Любовный напиток
Любовный напиток
опера 2014, Италия
0.0
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