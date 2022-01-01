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Левенте Молнар
Левенте Молнар
Levente Molnár
О персоне
Фильмография
Левенте Молнар
Levente Molnár
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Дата рождения
10 марта 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Левенте Молнара
Родилась 10 марта 1976 года. Румыния.
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Фильмография Левенте Молнара
Недетские сказки
драма, мелодрама, триллер
2019, Венгрия
6.0
Закат
драма
2018, Венгрия
6.0
Сын Саула
триллер, исторический, драма
2015, Венгрия
7.0
Любовный напиток
опера
2014, Италия
0.0
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