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Левенте Молнар
Levente Molnár
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Персоны
Левенте Молнар
Левенте Молнар
Levente Molnár
Дата рождения
10 марта 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Биография Левенте Молнара
Родилась 10 марта 1976 года. Румыния.
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Популярные фильмы
7.4
Сын Саула
(2015)
6.9
Морген
(2010)
6.9
Недетские сказки
(2019)
Фильмография Левенте Молнара
6.9
Недетские сказки
Apró mesék
драма, мелодрама, триллер
2019, Венгрия
6.3
Закат
Sunset / Napszállta
драма
2018, Венгрия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Сын Саула
Saul fia / Son of Saul
триллер, исторический, драма
2015, Венгрия
Смотреть трейлер
Рецензия
Любовный напиток
опера
2014, Италия
6.9
Морген
Morgen
драма
2010, Франция / Румыния / Венгрия
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