Мёртвые 2: Индия, 2013

Корабль из Сомали, на борту которого находится инфицированный работник, прибывает в порт. Получив скромное воздаяние за свою работу, он покидает судно и растворяется в суете многонаселенного, что влечет за собой череду ужасных событий.

Тем временем американский инженер, работающий на одной из электростанций в индийской глубинке, узнает от своей возлюбленной, живущей в Мумбаи, о том, что она беременна и решает поехать к ней... Разразившаяся эпидемия, в результате которой жители погибают и возвращаются к жизни в обличие зомби, становиться опасным препятствием на пути Николаса к своей девушке. Однако, Николас встречает местного беспризорника, выросшего в суровых условиях и возмужавший не по годам, который сопровождает и помогает ему выбраться из города кишащего живыми мертвецами.