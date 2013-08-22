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Мёртвые 2: Индия
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The Dead 2: India

Мёртвые 2: Индия, 2013

2013 / Великобритания
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Корабль из Сомали, на борту которого находится инфицированный работник, прибывает в порт. Получив скромное воздаяние за свою работу, он покидает судно и растворяется в суете многонаселенного, что влечет за собой череду ужасных событий.

Тем временем американский инженер, работающий на одной из электростанций в индийской глубинке, узнает от своей возлюбленной, живущей в Мумбаи, о том, что она беременна и решает поехать к ней... Разразившаяся эпидемия, в результате которой жители погибают и возвращаются к жизни в обличие зомби, становиться опасным препятствием на пути Николаса к своей девушке. Однако, Николас встречает местного беспризорника, выросшего в суровых условиях и возмужавший не по годам, который сопровождает и помогает ему выбраться из города кишащего живыми мертвецами.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 22 августа 2013
Возраст 18+
Постер фильма Мёртвые 2: Индия 2 постера
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