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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Клео и Поль
Allons enfants
Клео и Поль, 2018
2018 / Франция
6.1
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Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
комедия
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6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 1 минута
Год выпуска
2018
Премьера в мире
17 февраля 2018
Возраст
6+
Режиссер
Стефан Демустье
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Пес-самурай и город кошек
Отзывы
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