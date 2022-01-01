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Сэм просто хотел забрать свои вещи из квартиры бывшей девушки. Однажды вечером он пришёл к ней в гости и попал на шумную вечеринку. Сэм зашёл в комнату, где лежала коробка с его кассетами, и там же уснул. Проснувшись наутро, он обнаружил, что почти все окружающие превратились в зомби. Все гости либо уже мертвы, либо сами ходят в поисках свежей человечины. И то же самое происходит на улице: немногих выживших пожирают прямо на глазах героя. Забаррикадировавшись в доме, Сэм чувствует себя в…