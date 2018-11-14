«Соната»: Рецензия Киноафиши

Грустная скрипка

Молодая и подающая надежды скрипачка Роза (Фрея Тингли) работает на студии, записывая новые композиции. Вдруг, как снег на голову, на неё сваливается ошарашивающее известие – её отец Ричард Марлоу (Рутгер Хауэр) скончался: знаменитый композитор давным-давно бросил дочь и свою жену, став затворником и полностью отгородившись от мира. Продюсер Чарльз (Симон Абкарян) не рассказывает своей подопечной главного – Марлоу не просто умер, а покончил с собой, причем диковинным образом: облился бензином и, как нетрудно догадаться, сгорел заживо. Несмотря на стойкую неприязнь к человеку, который покинул её, Розе не остаётся ничего иного, кроме как немедленно отправиться во Францию – в мрачный особняк Ричарда Марлоу. Единственный потомок композитора наследует не только старое поместье, но и все загадки, оставленные гениальным музыкантом.

Кадр из фильма «Соната»

Дебютант в полном метре Эндрю Десмонд – до этого режиссёр ограничивался короткометражками – не показывает никаких выдающихся качеств гениального жанрового постановщика: впрочем, операторская работа и визуальная составляющая фильма (мрачно-блеклая картинка выглядит ровно так, как должна) не вызывают никаких специфических нареканий. Про Рутгера Хауэра сказать решительно нечего (не оценивать же его работу по нескольким минутам появлений), зато можно оценить актрису Фрею Тингли, впервые играющую главную роль (до этого она появлялась несколько раз в фильмах и сериалах на втором плане): молодой актрисе явно не хватает запала для того, чтоб как-то украсить свою героиню. За неё отдувается обаятельный Симон Абкарян, играющий продюсера Розы и своеобразного суррогата настоящего отца.

Кадр из фильма «Соната»

«Соната» начинается сразу с заявленного события – зритель, глазами Ричарда Марлоу (съемка ведется субъективной камерой), становится очевидцем последних минут жизни таинственного персонажа. Его играет главная звезда фильма – Рутгер Хауэр: впрочем, здесь нет «живого» появления персонажа композитора. Он возникает в виде участника youtube-интервью, в качестве фотографий и, конечно, как галлюцинация и незримый дух (не в буквальном смысле), преследующий свою дочь. Оставленная им последняя соната, которая должна была стать magnum opus, оказывается не просто ключом к тайнам его жизни, но и вратами в потустороннее. О связи музыки и трансцендентного было уже немало сказано, снято и написано (например, рассказ «Музыка Эриха Цанна» Говарда Филлипса Лавкрафта): «Соната» не добавляет к этому ничего принципиально нового, но и не фальшивит, играя более-менее предсказуемую, но приятную мелодию. Это же касается и сюжета: понятно, что некоторые персонажи окажутся предателями, так же как и то, что обязательно найдется связь с каким-нибудь оккультным обществом.

Кадр из фильма «Соната»

«Сонате» остро не хватает какой-то свежей идеи или оригинального сюжетного поворота: персонаж Рутгера Хауэра здесь выступает в роли перфекциониста, который тщательно защищает классическую музыку, тоже самое можно сказать и про сам фильм, который старательно нагнетает атмосферу давно проверенными способами, но не способен сыграть что-то своё. Последнее музыкальное произведение композитора, фигурирующее в фильме, становится инструментом для проникновения в потустороннее – к сожалению, нельзя сказать, что режиссер Эндрю Десмонд стремится к подобным вершинам. Старательно сделанная «Соната» не вызовет у вас отторжения, но обязательно заставит задуматься – где-то эту мелодию я уже слышал.

Марат Шабаев

В российском прокате с 15 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Соната»