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Скоро в прокате «Не по-детски»
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О персоне
Эндрю Десмонд
Andrew Desmond
Киноафиша
Персоны
Эндрю Десмонд
Эндрю Десмонд
Andrew Desmond
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
6.4
Ледяной страх
(2023)
4.8
Соната
(2018)
Фильмография Эндрю Десмонда
6.4
Ледяной страх
Cold Meat
триллер
2023, Канада / Великобритания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.8
Соната
The Sonata
триллер, мистика
2018, Франция / Великобритания / Россия
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Рецензия
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