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Соната Соната
Киноафиша Фильмы Соната Отзывы о фильме «Соната»
The Sonata Соната 2018 / Франция / Великобритания / Россия
4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Соната»

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Наша рецензия

Молодая и подающая надежды скрипачка Роза (Фрея Тингли) работает на студии, записывая новые композиции. Вдруг, как снег на голову, на неё сваливается ошарашивающее известие – её отец Ричард Марлоу (Рутгер Хауэр) скончался: знаменитый композитор давным-давно бросил дочь и свою жену, став затворником и полностью отгородившись от мира. Продюсер Чарльз (Симон Абкарян) не рассказывает своей подопечной главного – Марлоу не просто умер, а покончил с собой, причем диковинным образом:…

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allikv 14 ноября 2018, 10:58
Это мистика или больше ужасы все-таки?
14 ноября 2018, 10:58 Ответить
rafik.ivanov.85 18 ноября 2018, 13:38
Это шняга полная 🤮
18 ноября 2018, 13:38 Ответить
mr.dubalar 18 ноября 2018, 14:03
Оценка
Мистикая. Не пахнет там никакими ужасами. Ставить не за что. Ни за актерсткую игру 5, ни за графику, ни за сюжет. Даже вторую часть ждать не хочеться. Не тратьте свое время. Можно только бесплатно в интернете посмотреть из интереса, но и то бы свое время не тратил.
18 ноября 2018, 14:03 Ответить
mr.dubalar 18 ноября 2018, 14:03
в ответ на сообщение allikv от 14 ноября 2018, 10:58
Оценка
Мистика
18 ноября 2018, 14:03 Ответить
Denys Kharkovenko 18 января 2020, 23:52
Блин это не фильм , а говно!! Задумка хорошая но сухая капец , не смотрите
18 января 2020, 23:52 Ответить
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