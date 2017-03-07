Гангстердам, 2017

Фильм «Гангстердам» снял режиссер Ромейн Леви, который более известен как сценарист. За его плечами уже есть режиссерская работа фильма «Радиозвезды». В его новой комедии снялись как начинающие актеры (Кев Адамс, Мэнон Азем, Коме Левин), так и известный актер, обладатель «Золотого Глобуса», Рутгер Хауэр.

Комедия «Гангстердам» расскажет о трех друзьях, которые отправляются в Амстердам, чтобы добыть себе эксклюзивный наркотик, который больше нигде не достать. Прежде чем им удастся осуществить задуманное, ребятам придется столкнуться с неожиданными и порой опасными для жизни событиями.