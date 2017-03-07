Гангстердам, 2017

Фильм «Гангстердам» снял режиссер Ромейн Леви, который более известен как сценарист. За его плечами уже есть режиссерская работа фильма «Радиозвезды». В его новой комедии снялись как начинающие актеры (Кев Адамс, Мэнон Азем, Коме Левин), так и известный актер, обладатель «Золотого Глобуса», Рутгер Хауэр.
Комедия «Гангстердам» расскажет о трех друзьях, которые отправляются в Амстердам, чтобы добыть себе эксклюзивный наркотик, который больше нигде не достать. Прежде чем им удастся осуществить задуманное, ребятам придется столкнуться с неожиданными и порой опасными для жизни событиями.
- Действие фильма «Гангстердам» происходит в Голландии. В картине снялся известный голландский актер Рутгер Хауэр.
- В саундтрек ленты вошли «вирусный» трек «Panda» от популярного американского рэпера Desiigner и песня «Shutdown» от известного британского грайм-исполнителя Skepta.
Неуклюжие попытки Рубена выйти из френдзоны переходят в романтическое приключение по Амстердаму. Девушка его мечты - Нора, встречается лицом к лицу с местными мафиози и у Рубена появляется шанс проявить себя настоящим мужиком. На кону жизнь и сердце любимой.