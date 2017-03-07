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Гангстердам Гангстердам
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Gangsterdam

Гангстердам, 2017

2017 / Франция
4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Комедия о друзьях, которые едут в Амстердам
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Гангстердам» снял режиссер Ромейн Леви, который более известен как сценарист. За его плечами уже есть режиссерская работа фильма «Радиозвезды». В его новой комедии снялись как начинающие актеры (Кев Адамс, Мэнон Азем, Коме Левин), так и известный актер, обладатель «Золотого Глобуса», Рутгер Хауэр.

Комедия «Гангстердам» расскажет о трех друзьях, которые отправляются в Амстердам, чтобы добыть себе эксклюзивный наркотик, который больше нигде не достать. Прежде чем им удастся осуществить задуманное, ребятам придется столкнуться с неожиданными и порой опасными для жизни событиями.

 

- Действие фильма «Гангстердам» происходит в Голландии. В картине снялся известный голландский актер Рутгер Хауэр.

- В саундтрек ленты вошли «вирусный» трек «Panda» от популярного американского рэпера Desiigner и песня «Shutdown» от известного британского грайм-исполнителя Skepta.

Неуклюжие попытки Рубена выйти из френдзоны переходят в романтическое приключение по Амстердаму. Девушка его мечты - Нора, встречается лицом к лицу с местными мафиози и у Рубена появляется шанс проявить себя настоящим мужиком. На кону жизнь и сердце любимой.

4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 октября 2017
Премьера в мире 7 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Ромейн Леви
Ромейн Леви
В ролях
Кев Адамс
Кев Адамс
Мэнон Азем
Мэнон Азем
Коме Левин
Коме Левин
Мона Валравенс
Мона Валравенс
Патрик Тимси
Патрик Тимси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гангстердам 1 постер
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Гангстердам смотреть онлайн

Гангстердам
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Студента Сорбонны Рубена Яблонски оставляют на второй год, и пока в университете не появляется Нора, он думает, что жизнь его кончилась. Они знакомятся в библиотеке, и Рубен решает помочь милой девушке с учебой, но никак не может вылезти с территории френдзоны, чтобы приступить к решающим действиям. «Братаны» обсуждают «Игру престолов» и общаются на отвлеченные темы, но дальше девушка принципиально его не пускает. Дело приобретает новые краски после полицейской проверки.…
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