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Молодая писательница Джулиет Эштон (Лили Джеймс) получает письмо с острова Гернси от незнакомца, который нашел ее имя и адрес в старой книге. Автор письма называет себя членом Гернсийского клуба любителей книг и пирогов из картофельных очистков. Клуб был основан во время оккупации острова нацистами. Местные жители придумали его, чтобы скрыть застолье с жареной свининой - весь остальной скот, за исключением тайно припрятанной свиньи, был конфискован оккупационными войсками. Джулиет отвечает на…