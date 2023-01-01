Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
Киноафиша Фильмы Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков, 2018: актеры и роли
The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков 2018 / США
7.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Ньюэлл Майк Ньюэлл Mike Newell
В ролях
Лили Джеймс Лили Джеймс Lily James Джессика Браун-Финдли Джессика Браун-Финдли Jessica Brown-Findlay Мэттью Гуд Мэттью Гуд Matthew Goode Михиль Хаусман Михиль Хаусман Michiel Huisman Кэтрин Паркинсон Кэтрин Паркинсон Katherine Parkinson Пенелопа Уилтон Пенелопа Уилтон Penelope Wilton Том Кортни Том Кортни Tom Courtenay Кит Коннор Кит Коннор Kit Connor
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши