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Марк Силверштейн
Marc Silverstein
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Марк Силверштейн
Марк Силверштейн
Marc Silverstein
Дата рождения
1 июля 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Марка Силверштейна
Родился 1 июля 1971 года.
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Популярные фильмы
7.4
Клятва
(2011)
6.8
Обещать - не значит жениться
(2008)
6.7
День Святого Валентина
(2010)
Фильмография Марка Силверштейна
Дрянные мамочки
Mean Moms
драма, комедия
2018, США
6.6
Красотка на всю голову
I Feel Pretty
комедия
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
В активном поиске
How to Be Single
мелодрама, комедия
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Клятва
The Vow
мелодрама, драма
2011, США
Смотреть трейлер
6.7
День Святого Валентина
Valentine's Day
комедия, мелодрама
2010, США
Смотреть трейлер
6.8
Обещать - не значит жениться
He's Just Not That Into You
комедия
2008, США
Смотреть трейлер
5.9
Нецелованная
Never Been Kissed
комедия, мелодрама
1999, США
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