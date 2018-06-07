Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Трио в перьях 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красотка на всю голову Красотка на всю голову
Киноафиша Фильмы Красотка на всю голову Отзывы о фильме «Красотка на всю голову»
I Feel Pretty Красотка на всю голову 2018 / США
7.6 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Красотка на всю голову»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Ну, что, девочки, не успели похудеть к лету? Тогда успевайте вправить себе к пляжному сезону мозги. Бодипозитив, уверенность в себе и всё такое. Специально для вас 7 июня даже просветительское кино выходит. Называется «Красотка на всю голову». И, знаете, этот локализованный заголовок мне нравится куда больше, чем оригинальный «I Feel Pretty». Потому что наш, российский, обещает вам поучительную комедию. А их, американский, звучит как какой-то мотивирующий хэштег, который…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Даша Снежок - Н. Новгород 7 июня 2018, 23:31
Оценка
Приятный, забавный фильм на один раз. Особенно понравится блондинкам - пышечкам.
:)
Уверенность в себе - наше все, девчонки. И - искренность! Наглядно убеждаемся, как это важно.
И - суть - ПРИНИМАЙТЕ СЕБЯ ТАКОЙ, какая Вы есть!
Конечно, меняйте к лучшему, что можете в себе...
И - помним - боди - позитив подарит нам гармонию с самими собой. :)
В зале кинотеатра были и парни в компании девчонок.
7 июня 2018, 23:31 Ответить
nezhnaya9 9 июня 2018, 20:33
Оценка
Всегда интересовалась глубокими фильмами со смыслом, захватывающим сюжетом, и обходила стороной скучные американские комедии с их пошлятиной и тупостью. Решили пойти на этот фильм, так как попусту никуда больше не попадали. Но эта комедия меня поразила. На вкус и цвет, конечно, товарища нет, и, возможно, кто-то скажет, что этот фильм "тупой", но такого удовольствия и релакса я не испытывала от фильмов давно. Замечательная комедия, в кино вы можете пойти в любой компании: с мужем, друзьями, мамой. Юмор там не пошлый, а самоироничный, не перестаешь восхищаться раскрепощенностью, смелостью героини. После этого фильма смотришь на вещи другими глазами, хочется быть таким же "положительным" оптимистом как главная героиня, радоваться жизни. И я считаю, что этот фильм даже не на один раз. Когда я захочу отдохнуть от проблем, "перезарядиться", я точно посмотрю этот фильм ещё раз, а может и более!
9 июня 2018, 20:33 Ответить
Вероника Корнецкая 9 июня 2018, 22:46
Оценка
Давно так не смеялась в кинотеатре)) фильм для девушек однозначно, парни не поймут.
9 июня 2018, 22:46 Ответить
Виктория Седова 12 июня 2018, 22:10
Оценка
Фильм-пустышка полная, давно не смотрели такую ерунду. Смутил рейтинг 9.6 баллов. Все ждали- сейчас начнется что-нибудь смешное... Не дождались. Уйти можно было в любой момент. Не рекомендую к просмотру.
12 июня 2018, 22:10 Ответить
виктория семенова (мазал) 16 июня 2018, 01:14
Оценка
А мне фильм понравился. посмеялась от души
16 июня 2018, 01:14 Ответить
Silva Ambartsumyan 11 июля 2018, 20:01
Оценка
Очень хороший фильм
11 июля 2018, 20:01 Ответить
Marty Mcfly 28 июля 2018, 22:51
Фильм только для девушек об проблемах толстушки на работе и личной жизни . Один раз достаточно!!!
28 июля 2018, 22:51 Ответить
Lyudmyla Boychenko 22 сентября 2018, 09:12
Оценка
Удивительно тупенько, заезженные шаблоны, все очень предсказуемо. Наверное фильм о том, что полюби себя такой какая ты есть.
22 сентября 2018, 09:12 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 14+: Продолжение
14+: Продолжение 6 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 57 комментариев
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 7 комментариев
Дорогие мама и папа 2 комментария
Переводчик
Переводчик 2 комментария
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 26 комментариев
Вызов
Вызов 221 комментарий
Чебурашка
Чебурашка 385 комментариев
Не дыши: Игра на выживание
Не дыши: Игра на выживание 2 комментария
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 9 комментариев
До рассвета 4 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App