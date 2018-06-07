Наша рецензия

Ну, что, девочки, не успели похудеть к лету? Тогда успевайте вправить себе к пляжному сезону мозги. Бодипозитив, уверенность в себе и всё такое. Специально для вас 7 июня даже просветительское кино выходит. Называется «Красотка на всю голову». И, знаете, этот локализованный заголовок мне нравится куда больше, чем оригинальный «I Feel Pretty». Потому что наш, российский, обещает вам поучительную комедию. А их, американский, звучит как какой-то мотивирующий хэштег, который…