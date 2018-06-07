Ну, что, девочки, не успели похудеть к лету? Тогда успевайте вправить себе к пляжному сезону мозги. Бодипозитив, уверенность в себе и всё такое. Специально для вас 7 июня даже просветительское кино выходит. Называется «Красотка на всю голову». И, знаете, этот локализованный заголовок мне нравится куда больше, чем оригинальный «I Feel Pretty». Потому что наш, российский, обещает вам поучительную комедию. А их, американский, звучит как какой-то мотивирующий хэштег, который…
:)
Уверенность в себе - наше все, девчонки. И - искренность! Наглядно убеждаемся, как это важно.
И - суть - ПРИНИМАЙТЕ СЕБЯ ТАКОЙ, какая Вы есть!
Конечно, меняйте к лучшему, что можете в себе...
И - помним - боди - позитив подарит нам гармонию с самими собой. :)
В зале кинотеатра были и парни в компании девчонок.
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