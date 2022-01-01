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Бизи Филиппс
Бизи Филиппс
Busy Philipps
О персоне
Фильмография
Бизи Филиппс
Busy Philipps
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Дата рождения
25 июня 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Ок-Парк, Иллинойс, США
Рост
168 см
Биография Бизи Филиппс
Родилась 25 июня 1979 года. Ок-Парк, Иллинойс, США.
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Фильмография Бизи Филиппс
Красотка на всю голову
комедия
2018, США
7.0
Дело в тебе
комедия, мелодрама
2013, США
6.0
Риф
анимация, семейный, мюзикл
2012, США / Корея
4.0
Я не знаю, как она делает это
комедия
2011, США
6.0
Друг невесты
комедия
2008, США / Великобритания
6.0
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