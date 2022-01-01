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Махнем на луну Махнем на луну
Киноафиша Фильмы Махнем на луну Отзывы о мультфильме «Махнем на луну»
Condorito: La Película Махнем на луну 2018 / Перу
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о мультфильме «Махнем на луну»

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Согласно легенде, давным-давно на землю напали инопланетяне и почти поработили её, но смелый кондор отобрал у них амулет безграничного могущества и изгнал захватчиков. Спустя поколения, пришельцы снова решили вернуться, и противостоять им сможет только потомок легендарного кондора — Орлуша. Беда только в том, что он вовсе не такой смелый и уже тем более не такой удачливый. Почти все дела, начатые Орлушей, оканчиваются полным крахом. Он неплохо играет в футбол и встречается с красивой…

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