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Махнем на луну - trailer
Киноафиша Трейлеры Махнем на луну. Trailer

Махнем на луну. Trailer

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Дата публикации: 28 декабря 2017
Махнем на луну – Злые инопланетяне задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое разумное существо. На Земле готовится спасательная операция. Но есть одна проблема. Выполнить миссию может только тот, чей интеллект очень мал и кто не подвержен действию амулета. Но где найти такого дурачка? Разве что послать в космос одного незадачливого кондора, живущего среди людей. Хоть он и портит девять дел из десяти, но сейчас, похоже, его "куриные мозги" окажутся как нельзя кстати.
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