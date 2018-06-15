«Невероятные приключения Факира»: Рецензия Киноафиши

Магия реальной жизни

Чтобы отдать последние почести покойной маме, индийский факир Аджаташатру Кауравы Пател едет в Париж, который мама всю жизнь мечтала посетить. Там он первым делом посещает магазин IKEA, чьим каталогом зачитывался все детство. Наслаждаясь видами того, что раньше видел только на картинках, Пател знакомится с американкой Мэри, которая сбежала в город любви от своего жениха. Молодой человек, решив, что перед ним девушка всей его жизни, назначает ей свидание, но судьба решает иначе. У парня нет денег на гостиницу, и он остается в IKEA. Уснув в одном из шкафов, факир волею судьбы оказывается сначала в Англии, а потом и еще в нескольких странах. Это путешествие помогает ему переродиться, стать другим человеком и вновь выбрать жизненные приоритеты, а также, возможно, все-таки найти способ вернуться к Мэри.

Кадр из фильма «Невероятные приключения Факира»

Режиссер Кен Скотт («Отец-молодец», «Между делом») получил возможность с помощью своей новой картины «Невероятные приключения Факира» наконец-таки заявить о себе не только любителям комедий, но и гораздо более широкой зрительской аудитории. Эта история совершенно универсальна и понятна людям любой национальности, пола и вероисповедания. Конечно, раз уж герой из Индии, то создатели не обошлись без песен и танцев. А «невезучесть» Пателя позволила им «протащить» своих зрителей через множество запоминающихся и красивейших стран мира.

Кадр из фильма «Невероятные приключения Факира»

Книга Пуэтроласа Ромена «Невероятные приключения факира» - это очень простая история о неприятном человеке, в путешествии встречающего множество людей, которые, как и он, меняются к финалу. Все причуды писателя оживают на экране и даже истории, написанные факиром, обретают визуальное воплощение. «Невероятные приключения Факира» - это такая правильная смесь из «Миллионера из трущоб» и не так давно вышедшего «Льва», которые базировались на жизненных принципах, всевозможных лишениях и победах обитателей Индии. Создатели киноверсии, прихватив героя и главные нюансы книжной версии, сняли на ее основе романтическо-приключенческую историю о людях, которым хочется сопереживать, помочь и даже стать чуточку похожими на них. Надо отметить и то, что создатели фильма изменили книжный финал, который был слишком сахарным даже для этой истории. Они не стали дарить Пателю образ писателя, который рассказывает читателям о своих похождениях и за счет этого ведет безоблачный образ жизни, а подарили ему более приемлемый и приятный для него образ жизни.

Кадр из фильма «Невероятные приключения Факира»

У каждого здесь есть своя предыстория, всем разрешено страдать, улыбаться и быть с теми, с кем их бы хотелось быть. Компанию известному пока лишь в Индии Дханушу, тому самому факиру, который учится на своих ошибках, составили: Беренис Бежо («Любовь на кончиках пальцев», «Артист») в образе известной актрисы и Эрин Мориарти («Капитан Фантастик», «Настоящий детектив»), сыгравшая любовь всей его жизни. А еще в фильме засветились Баркхад Абди из «Капитана Филиппса» и классик французского кино Жерар Жюньо («Хористы», «Игрушка»), которые помогают и мешаются Пателю по пути к его счастью.

Кадр из фильма «Невероятные приключения Факира»

«Невероятные приключения факира» - это настоящий заряд позитива, философских размышлений на общие, всем понятные темы и душевная история про людей, готовых меняться. Взяв за основу роман Пуэртоласа Ромена, кинематографисты сделали из каждого героя живого персонажа, а сюжет превратили в настоящую сказку. Фильм получился ярким, прекрасно прописанным музыкальным приключением с моралью и ценностями, которые нужно найти в себе каждому человеку и постараться не упустить, донеся их до своих близких. Ведь они смогут упростить жизнь, наладить отношения и помочь справиться с любыми неприятностями.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 14 июня 2018 года Расписание и покупка билетов на фильм «Невероятные приключения Факира»