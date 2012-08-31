ПроизводствоDavid Hamilton Productions, Hamilton-Mehta Productions, Number 9 Films
Другие названия
Midnight's Children, Hijos de la media noche, Os Filhos da Meia-Noite, Enfants de la brume, Fills de la mitjanit, Gece yarısı Çocukları, Hijos de la medianoche, I figli della mezzanotte, Mitternachtskinder, Vidurnakčio vaikai, Winds of Change, Τα παιδιά του μεσονυχτίου, Дети полуночи
Рейтинг фильма
6.2
Оцените12 голосов
6.2IMDb
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