Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дети полуночи
6.2
Киноафиша Фильмы Дети полуночи
6.2

Дети полуночи

, 2012
Midnight's Children / Winds of Change
Канада / драма / 18+
Постер фильма Дети полуночи
6.2

В ролях

Сатья Баба
Шахана Госвами
Раджат Капур
Aadam Aziz
Шабана Азми
Naseem
Ронит Рой
Сима Бисвас
Сима Бисвас
Кулбхушан Харбанда
Vansh Bhardwaj
Boatman
Анупам Кхер
Анупам Кхер
Ghani
Neha Mahajan
Young Naseem
Дхритиман Чаттерджи
Mian Abdullah
Kusum Haidar
Rani of Cooch Naheen
Режиссер Дипа Мехта
Сценарист Салман Рушди
Композитор Нитин Соуни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 26 декабря 2012
Премьера в мире 31 августа 2012
Дата выхода
26 декабря 2012 Великобритания
19 августа 2013 Германия
28 июня 2013 Испания
26 октября 2012 Канада
10 октября 2013 Португалия
25 апреля 2013 США
Сборы в мире $1 243 980
Производство David Hamilton Productions, Hamilton-Mehta Productions, Number 9 Films
Другие названия
Midnight's Children, Hijos de la media noche, Os Filhos da Meia-Noite, Enfants de la brume, Fills de la mitjanit, Gece yarısı Çocukları, Hijos de la medianoche, I figli della mezzanotte, Mitternachtskinder, Vidurnakčio vaikai, Winds of Change, Τα παιδιά του μεσονυχτίου, Дети полуночи

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Дети полуночи

Черное искусство: в отсутствии света
Черное искусство: в отсутствии света документальный
2021, США
7.0
Бесконечно белый медведь
Бесконечно белый медведь комедия, драма
2014, США
6.0
Чудеса
Чудеса драма
2014, Италия
6.0
Тезки
Тезки драма
2006, США / Индия
7.0
Крыша
Крыша драма
1956, Италия / Франция
7.0
Певец джаза
Певец джаза драма, мюзикл, мелодрама
1927, США
6.0
Невероятные приключения Факира
Невероятные приключения Факира драма
2018, Франция
6.0
Страна
Страна драма
2018, Индия
7.0
Ведутся работы
Ведутся работы драма
2015, Бангладеш
6.0
Город удовольствий
Город удовольствий драма
1992, Франция / Великобритания
6.0
Генезис
Генезис драма
1986, Индия / Франция / Швейцария / Бельгия
6.0
Чувак
Чувак комедия, драма
2018, США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Ночной бизнес
Ночной бизнес
2026, США / Австралия, боевик, триллер, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Просто закрыть MAX мало: 3 настройки, чтобы мессенджер не «сжирал» батарею до обеда
Можно ли кидать в бензобак гранулы, уменьшающие расход бензина: ответ автоэксперта удивит львиную долю россиян
Азиатский «ленивый» макияж делаю за 5 минут и без дорогущей косметики: тру губы бумагой – и выгляжу круче моделей с обложки
7-го сезона «Пса», увы, не будет — но зрители НТВ нашли аналог не хуже: сюжет такой же, а рейтинги запредельные
Викторина со звездочкой: попытайтесь угадать 5 советских фильмов по кадру со съемок и не запутаться (сложный тест)
Netflix вбухал в этот киберпанк-сериал $126 млн и закрыл — а ведь это «водоворот экшена и заговоров» в декорациях «Бегущего по лезвию»
«Только "Холод" интересен, остальное — тухляк»: зрители жестко прошлись по главным сериальным премьерам июля-2026
После разочарования в новинках включил 6 старых семейных фильмов 90-х: оказались актуальными по сей день
«Аллигатор» утонул – русско-казахская «Ликвидация» выбесила даже самих казахов: «Это уже фишка Первого канала – всё выглядит нелепо»
В России снимают продолжение «Одни из нас», и оно уже выглядит круче горе-поделки HBO: «Белле Рэмси пора на пенсию»
Вы уже видели один из самых дорогих сериалов Турции? Исторический детектив называют османским «Шерлоком Холмсом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше