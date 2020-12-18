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Дхануш
Дхануш
Dhanush
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Dhanush
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Дата рождения
28 июля 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Дхануша
Родился 28 июля 1983 года. Ченнаи, Индия.
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Фильмография Дхануша
Кто такой Сурили?
боевик, комедия, криминал
2021, Индия
6.0
Невероятные приключения Факира
драма
2018, Франция
6.0
Безумно влюбленный
драма, мелодрама
2013, Индия
7.0
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Джессика Хенвик, Вагнер Моура, Дхануш и Джулия Баттерз получили роли в «Сером человеке»
Они присоединились к Райану Гослингу, Крису Эвансу и Ане де Армас.
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18 декабря 2020 15:04
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