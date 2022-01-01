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Жерар Жюньо
Жерар Жюньо
Gérard Jugnot
О персоне
Фильмография
Жерар Жюньо
Gérard Jugnot
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Дата рождения
4 мая 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Жерара Жюньо
Родился 4 мая 1951 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жерара Жюньо
Мажоры на мели
комедия
2021, Франция
6.0
Плейбой под прикрытием
комедия, криминал
2018, Франция
6.0
Superнянь
комедия
2014, Франция
6.0
Прощай, Париж
драма
2013, Германия / Люксембург / Франция
4.0
Папаши-2
комедия
2012, Франция
5.0
Астерикс и Обеликс в Британии
анимация, комедия
2012, Франция / Италия / Испания / Венгрия
7.0
Новая война пуговиц
приключения, семейный
2011, Франция
7.0
Мятежная сицилийка
драма
2008, Италия
6.0
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